Сотрудник ПВЗ в Подмосковье украл технику со склада на 25 миллионов рублей

Фото: Пресс-центр МВД России

В Подмосковье сотрудник пункта выдачи заказов вынес технику со склада на 25 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 10 апреля.

По ее словам, злоумышленник устроился в ПВЗ одного из маркетплейсов в Орехово-Зуеве через интернет. Официально он не был трудоустроен, а с руководителем общался только через мессенджер. Несколько дней новый сотрудник принимал на склад пункта выдачи дорогую технику, но не фиксировал это в специальном приложении по указанию начальника.

Неучтенную технику мужчина складывал в коробки и передавал другому водителю-курьеру.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре горе-сотрудника задержали. Им оказался 22-летний ранее судимый житель Павловского Посада. Ущерб от его действий составил 25 миллионов рублей.

Фигуранта отправили под домашний арест. Сотрудники устанавливают личность организатора преступного канала.

Другая серия краж произошла в подмосковном Видном. Мужчина ходил по подъездам и крал велосипеды и самокаты. Таким образом он похитил как минимум 10 транспортных средств.