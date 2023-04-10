Сотрудник ПВЗ в Подмосковье украл технику со склада на 25 миллионов рублей
В Подмосковье сотрудник пункта выдачи заказов вынес технику со склада на 25 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 10 апреля.
По ее словам, злоумышленник устроился в ПВЗ одного из маркетплейсов в Орехово-Зуеве через интернет. Официально он не был трудоустроен, а с руководителем общался только через мессенджер. Несколько дней новый сотрудник принимал на склад пункта выдачи дорогую технику, но не фиксировал это в специальном приложении по указанию начальника.
Неучтенную технику мужчина складывал в коробки и передавал другому водителю-курьеру.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре горе-сотрудника задержали. Им оказался 22-летний ранее судимый житель Павловского Посада. Ущерб от его действий составил 25 миллионов рублей.
Фигуранта отправили под домашний арест. Сотрудники устанавливают личность организатора преступного канала.
Другая серия краж произошла в подмосковном Видном. Мужчина ходил по подъездам и крал велосипеды и самокаты. Таким образом он похитил как минимум 10 транспортных средств.