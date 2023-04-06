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Серийного вора велосипедов задержали в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Серийного вора велосипедов задержали в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Павелецкое направление Московской железной дороги, платформа Калинина Карта всех событий

В Подмосковье полицейские задержали серийного велосипедного вора. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 6 апреля.

По ее словам, злоумышленник орудовал с февраля по март 2023 года в городе Видное. Он проходил в подъезды жилых домов за местными жителями, искал оставленные без присмотра велосипеды или самокаты и похищал их. Таким образом он украл 10 транспортных средств. Нанесенный ущерб превысил 180 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». По подозрению в совершении преступления полиция задержала 45-летнего местного жителя, который ранее был неоднократно судим.

По словам подозреваемого, он продал все велосипеды неизвестным людям на железнодорожной станции Калинина, а деньги потратил. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другое похищение велосипедов произошло на юге Москвы. Двое злоумышленников прикинулись сотрудниками известного спортивного магазина и украли у поставщика партию транспортных средств на сумму почти четыре миллиона рублей.

Подмосковье Велосипеды Видное Московская область Полиция
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