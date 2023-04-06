Серийного вора велосипедов задержали в Подмосковье
В Подмосковье полицейские задержали серийного велосипедного вора. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 6 апреля.
По ее словам, злоумышленник орудовал с февраля по март 2023 года в городе Видное. Он проходил в подъезды жилых домов за местными жителями, искал оставленные без присмотра велосипеды или самокаты и похищал их. Таким образом он украл 10 транспортных средств. Нанесенный ущерб превысил 180 тысяч рублей.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». По подозрению в совершении преступления полиция задержала 45-летнего местного жителя, который ранее был неоднократно судим.
По словам подозреваемого, он продал все велосипеды неизвестным людям на железнодорожной станции Калинина, а деньги потратил. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Другое похищение велосипедов произошло на юге Москвы. Двое злоумышленников прикинулись сотрудниками известного спортивного магазина и украли у поставщика партию транспортных средств на сумму почти четыре миллиона рублей.