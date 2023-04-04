Мошенники украли партию велосипедов почти на четыре миллиона рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В столице завершено расследование в отношении двух мужчин, которые помогли мошенникам украсть у поставщика 270 велосипедов. Уголовное дело передано в Зюзинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу во вторник, 4 апреля.

По данным ведомства, злоумышленники заключили фиктивный контракт на покупку велосипедов с поставщиком под видом сотрудников известного спортивного бренда. После отгрузки товара мошенники скрылись, не оплатив его. Нанесенный ущерб превысил 3,6 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Вскоре подозреваемых задержали. Они находятся под подпиской о невыезде. При обысках 200 из 270 велосипедов были обнаружены и возвращены владельцам.

Другая кража транспортного средства произошла на подземной парковке в столице. Двое злоумышленников угнали иномарку, стоимость которой превышает 12 миллионов рублей.