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Приметы и советы

Мошенники украли партию велосипедов почти на четыре миллиона рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Мошенники украли партию велосипедов почти на четыре миллиона рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В столице завершено расследование в отношении двух мужчин, которые помогли мошенникам украсть у поставщика 270 велосипедов. Уголовное дело передано в Зюзинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу во вторник, 4 апреля.

По данным ведомства, злоумышленники заключили фиктивный контракт на покупку велосипедов с поставщиком под видом сотрудников известного спортивного бренда. После отгрузки товара мошенники скрылись, не оплатив его. Нанесенный ущерб превысил 3,6 миллиона рублей.

Мошенники украли партию велосипедов почти на четыре миллиона рублей Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Вскоре подозреваемых задержали. Они находятся под подпиской о невыезде. При обысках 200 из 270 велосипедов были обнаружены и возвращены владельцам.

Другая кража транспортного средства произошла на подземной парковке в столице. Двое злоумышленников угнали иномарку, стоимость которой превышает 12 миллионов рублей.

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