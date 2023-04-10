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Умер актер из «Годзиллы» и номинант на «Оскар» Майкл Лернер

Лейла Алиева
Общество
Умер актер из «Годзиллы» и номинант на «Оскар» Майкл Лернер
Фото: shutterstock

Актер Майкл Лернер скончался на 82-м году жизни. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил его племянник Сэм в своем блоге.

— Трудно выразить словами, каким потрясающим был мой дядя, и как сильно он повлиял на меня. Благодаря его историям я влюбился в актерскую профессию, — признался Сэм.

В 1992 году Майкла Лернера номинировали на премию «Оскар» за мужскую роль второго плана в фильме «Бартон Финк». За свою карьеру он успел сняться во многих фильмах, среди них «Годзилла», «Белоснежка: Месть гномов», «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

Кроме того, Лернер принял участие в съемках российской киноленты «Первый Оскар», которая вышла на экраны в апреле 2022 года.

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