Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Душераздирающие крики»: очевидица рассказала о ДТП в Рыбинске, где пьяный водитель насмерть сбил детей

Лейла Алиева
Происшествия
«Душераздирающие крики»: очевидица рассказала о ДТП в Рыбинске, где пьяный водитель насмерть сбил детей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В воскресенье, 9 апреля, в Ярославской области пьяный 29-летний водитель насмерть сбил двух мальчиков на тротуаре. Очевидица ДТП рассказала, что после столкновения слышала хлопок и крики детей.

— Мы с мужем и ребенком шли со стороны «Полета» в сторону аварии. На пешеходной части с нашей стороны никого не было. По проезжей части ехала машина, муж на рефлексе сказал: «Сейчас влетит». Раздались хлопок и душераздирающие крики напротив нас, — вспоминает женщина.

Предполагается, что кричала мать детей, однако, по мнению очевидицы, это были детские голоса. Сразу после этого супруги позвонили в полицию и вызвали скорую, а проезжающие автомобилисты начали останавливаться и спешить на помощь.

При этом виновник аварии попытался скрыться с места преступления, однако проезжающий мимо мотоциклист помог его задержать.

— Было слышно, как он уезжал. Я повернулась и увидела, как за машиной помчался байкер. Полиция и скорая приехали очень быстро. Через перекресток у стадиона «Сатурн» еще стояли машины полиции. Возможно, его задержали там, — рассказала женщина «Газете.ru».

9 апреля около 20:20 на Волжской набережной в Рыбинске 29-летний водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил двух мальчиков семи и десяти лет. Старший ребенок умер на месте аварии, младший скончался в больнице. Виновник случившегося пытался скрыться с места ДТП, однако его задержали. Экспертиза показала, что он сел за руль пьяным. Возбуждено уголовное дело.

Другая смертельная авария произошла в феврале в подмосковном Королеве, где автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе.

Ярославская область Смерть ДТП Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время покупать елей

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Можно ли отождествлять нравственность и мораль

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Все мнения
О проекте