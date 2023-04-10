«Душераздирающие крики»: очевидица рассказала о ДТП в Рыбинске, где пьяный водитель насмерть сбил детей

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В воскресенье, 9 апреля, в Ярославской области пьяный 29-летний водитель насмерть сбил двух мальчиков на тротуаре. Очевидица ДТП рассказала, что после столкновения слышала хлопок и крики детей.

— Мы с мужем и ребенком шли со стороны «Полета» в сторону аварии. На пешеходной части с нашей стороны никого не было. По проезжей части ехала машина, муж на рефлексе сказал: «Сейчас влетит». Раздались хлопок и душераздирающие крики напротив нас, — вспоминает женщина.

Предполагается, что кричала мать детей, однако, по мнению очевидицы, это были детские голоса. Сразу после этого супруги позвонили в полицию и вызвали скорую, а проезжающие автомобилисты начали останавливаться и спешить на помощь.

При этом виновник аварии попытался скрыться с места преступления, однако проезжающий мимо мотоциклист помог его задержать.

— Было слышно, как он уезжал. Я повернулась и увидела, как за машиной помчался байкер. Полиция и скорая приехали очень быстро. Через перекресток у стадиона «Сатурн» еще стояли машины полиции. Возможно, его задержали там, — рассказала женщина «Газете.ru».

9 апреля около 20:20 на Волжской набережной в Рыбинске 29-летний водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил двух мальчиков семи и десяти лет. Старший ребенок умер на месте аварии, младший скончался в больнице. Виновник случившегося пытался скрыться с места ДТП, однако его задержали. Экспертиза показала, что он сел за руль пьяным. Возбуждено уголовное дело.

Другая смертельная авария произошла в феврале в подмосковном Королеве, где автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе.