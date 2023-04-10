Диетолог назвала четыре напитка для детоксикации и похудения

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Организм человека ежедневно сталкивается со всевозможными токсинами. Для здоровья и хорошего самочувствия важно, чтобы они выводились естественным образом. В этом могут помочь детоксикационные напитки, пишет американское издание She Finds. Рецептами напитков на основе трав и богатых антиоксидантами фруктов и овощей поделилась диетолог Барбара Коваленко.

Напиток с лимоном и имбирем

Ингредиенты:

1 лимон;

1 головка имбиря;

2 стакана воды;

1 ст. л. меда (по желанию).

— В лимонах много витамина С, который укрепляет иммунную систему и способствует снижению веса. Имбирь благотворно влияет на пищеварение, уменьшает воспаление в организме, что потенциально приводит к потере веса, — объяснила Коваленко.

Доказано, что употребление лимонной воды повышает уровень гидратации, что способствует сиянию лица и хорошему пищеварению.

Напиток из огурца и мяты

Ингредиенты:

1 огурец;

10–12 листьев мяты;

2 стакана воды;

1 ч. л. меда (по желанию).

В отличие от сладких газированных напитков и соков, детоксикационный напиток с огурцом и мятой полезен и содержит мало калорий.

По словам эксперта, огурцы — низкокалорийный овощ, который способствует гидратации организма и улучшает пищеварение. Мята уменьшает вздутие живота и успокаивает пищеварительный тракт.

Напиток из яблочного уксуса

Ингредиенты:

1–2 ст. л. яблочного уксуса;

1 стакан воды;

1 ст. л. меда (по желанию);

Сок из 1/2 лимона (по желанию).

Яблочный уксус хорош для консервирования продуктов или в качестве заправки для салатов, но он также может быть полезным детоксикационным напитком для похудения и очищения организма от токсинов.

Коваленко рассказала, что яблочный уксус помогает в похудении, снижает аппетит и улучшает чувствительность к инсулину. Он также благотворно влияет на пищеварение и баланс рН организма. Стакан этого вкусного напитка утром запустит работу пищеварительной системы.

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Напиток из зеленого чая

Ингредиенты:

1 пакетик зеленого чая;

1 стакан воды;

1 ч. л. меда (по желанию).

Фото: unsplash

И последний детоксикационный напиток, который диетолог предложила пить как можно чаще, — зеленый чай. Он не только помогает сбросить лишние килограммы, но и оздоравливает кишечник.

— Чай содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждения. Это также помогает ускорить метаболизм и сбросить лишние килограммы.

Эксперт предупредила, что эти напитки не следует использовать в качестве основного средства детоксикации.

— Печень, почки и лимфатическая система — все это часть внутреннего механизма очищения организма. Вместе эти органы поддерживают процесс детоксикации, — пояснила она.

Также эксперт отметила, что порой злоупотребление детокс-напитками может причинить вред. Например, яблочный уксус грозит расстройством желудка, если пить его в больших количествах. Поэтому важно знать меру и проконсультироваться с врачом.