Заболеваемость ОРВИ и гриппом упала в Москве за минувшую неделю

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За прошедшую неделю в Москве снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

— На 14-й неделе 2023 года в Москве в сравнении с предыдущей неделей регистрировалось снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди совокупного населения, среди взрослого населения и всех возрастных групп детей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что у заболевших в основном наблюдаются риновирусы, аденовирусы и другие инфекции, не связанные с гриппом. При этом выявлено небольшое количество случаев гриппа В.

Всего в столице от гриппа привиты более 7,5 миллиона человек, или 60 процентов населения, говорится на сайте Роспотребнадзора.

В январе Роспотребнадзор сообщил, что в стране наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 53 процента. Лучшая профилактика болезни — это прививка. Но если вы все-таки заболели, не стоит прибегать к непроверенным методам. «Вечерняя Москва» собрала пять мифов о лечении гриппа и ОРВИ.