Сеть суши и роллов «Ёбидоёби» обжалует решение суда о смене названия

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Сеть по производству суши и роллов «Ёбидоёби» планирует обжаловать решение суда о смене названия компании. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе организации.

— Решение суда не вступило в силу. Мы будем подавать апелляцию. Пока нет окончательного решения, мы не изменим название юрлица, — говорится в сообщении.

Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть сменить название. Согласно позиции суда, наименование «Ёбидоёби» является аморальным и нарушает принципы гуманности. По решению суда компания должна сменить название в течение трех месяцев, передает ТАСС.

Сеть «Ёбидоёби» была создана в 2016 году. С тех пор компания открыла 179 ресторанов в 132 городах России.

В 2019 году у компании уже был аналогичный судебный процесс в отношении фирменного наименования, истцом было физическое лицо. Тогда независимая экспертиза признала, что название не соответствует «русскому сквернословию», и суд встал на сторону сети.