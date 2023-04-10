Минобороны Болгарии опровергло планы подарить МиГ-29 Украине

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Министерство обороны Болгарии решительно опровергло сообщения о планах подарить Украине истребители МиГ-29. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны напомнили, что с конца 2022 года они работают только по так называемым «треугольным сделкам». Их суть в том, что взамен на переданное вооружение армия Болгарии получала аналогичное от союзников, не теряя таким образом боеспособность.

Ведомство, как подчеркивается, не вело переговоры о передаче ВСУ истребителей на безвозмездной основе. Это привело бы к дефициту способностей ВС страны, передает ТАСС.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что страны Европы смогут поставлять Украине оружие не более девяти месяцев, так как их запасы почти на исходе. По его словам, после распада СССР европейские государства стали уделять меньше внимания своему оборонному комплексу.