Ксения Бородина раскрыла истинную причину развода с Курбаном Омаровым

Фото: Youtube / Регина Тодоренко

Скандальный развод между Ксенией Бородиной и бизнесменом Курбаном Омаровым произошел уже достаточно давно. Но до сих пор ни одна из сторон так и не раскрыла истинные причины своего расставания. Теперь же телеведущая решила приоткрыть завесу тайны.

Ксения поделилась, что приняла непростое для нее решение уйти от горячо любимого супруга на фоне его измен. Бородина добавила, что факт романов на стороне подтвердил даже частный детектив.

— Женщин было какое-то неимоверное количество. Это потом все повсплывало, — заявила она в интервью Надежде Стрелец в передаче на YouTube.

Бородина отметила, что слышала о неверности своего мужа уже давно. Ее предупреждали об этом многочисленные знакомые. Но долгое время ведущая просто не хотела верить в такие вещи. Она мечтала сберечь семью, в которой подрастала дочка Теона.

Однако слухи все равно негативно действовали на настроение Бородиной. Она становилась все более злой и нервной. После расставания поначалу было очень тяжело, но теперь ведущая признается: она чувствует себя хорошо и радостно.

Ксения Бородина уже два года назад развелась с Курбаном Омаровым. От брака с бизнесменом она растит дочку Теону, а также воспитывает старшую наследницу Марусю, которая родилась от первого супруга. По словам звезды, сам Омаров очень редко видится с детьми. Бородина говорит, что Теона скучает по своему папе.