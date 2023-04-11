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Терапевт Кондрахин объяснил, почему смертельно опасно сбивать температуру аспирином

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Терапевт Кондрахин объяснил, почему смертельно опасно сбивать температуру аспирином
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Аспирин уже давно не рекомендуется использовать в качестве жаропонижающего. Таким мнение с «Вечерней Москвой» поделился врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он отметил, что основным показанием для применения аспирина являются заболевания сердечно-сосудистой системы.

— Лекарство помогает бороться с тромбообразованием. В других случаях аспирин не используется, потому что имеет много побочных эффектов, — подчеркнул терапевт.

По словам Кондрахина, допустимая дозировка в сутки — от 75 до 150 миллиграммов. Только в таком количестве аспирин может благоприятно влиять на движение тромбоцитов.

А вот для снижения температуры аспирин не используется уже давно, подчеркнул специалист.

— Врачи не применяют аспирин в качестве жаропонижающего как у детей, особенно в возрасте до трех лет, так и у взрослых, потому что он повышает кровоточивость, — рассказал Кондрахин.

Терапевт также перечислил опасные последствия, к которым приводит бесконтрольный прием аспирина. Среди них:

  • возникновение язвы;
  • кровотечения;
  • кровоизлияние в мозг.
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