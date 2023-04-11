Генпрокуратура признала нежелательной организацией «Форум гражданского общества Россия — ЕС»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность немецкой организации «Форум гражданского общества Россия — ЕС». Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Генпрокуратуры, организация представляет из себя сеть, объединяющую около 180 российских и иностранных организаций. В ведомстве отмечают, что деятельность «Форума гражданского общества Россия — ЕС» направлена на сбор информации о происходящем в России, которая позднее передается иностранным НКО с целью дискредитации российского правительства.

— «Форум гражданского общества Россия — ЕС» сотрудничает с лицами, признанными иноагентами в России, а также с организациями, деятельность которых ранее признана нежелательной, — говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Ранее перечень нежелательных организаций пополнила украинская «KpымSOS». В Генпрокуратуре отметили, что деятельность объединения направлена на дискредитацию российской армии, а также на подрыв территориальной целостности РФ.