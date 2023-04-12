Счастливо, но недолго: названы пять мужских имен, обладатели которых меняют жен как перчатки

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Далеко не все люди дорожат своим браком. Некоторые мужчины, например, могут играть свадьбу по три-четыре раза за жизнь, то ли поддаваясь нахлынувшим чувствам, то ли искренне желая найти идеальную спутницу. По мнению таролога, астролога и энергопрактика Алисии Артемьевой, на такое поведение может оказывать влияние имя, которое отчасти определяет многие черты характера человека. Она перечислила пять мужских имен, обладатели которых склонны жениться несколько раз.

Иван

Обладатели этого распространенного мужского имени с легкостью вступают в новые отношения, что неудивительно, ведь их планетой является Солнце, а зодиаком имени — непостоянный Стрелец. Иван отличается общительным нравом, что позволяет ему быстро заводить знакомства. Мужчина с таким именем является увлекающейся натурой, действующей по велению сердца. Он виртуозно флиртует, мгновенно влюбляется и далеко не всегда способен совладать с собственными чувствами. Иван верит в то, что дорожит браком, вкладывая в это утверждение несколько иной смысл: если он серьезно увлечется, то, без сомнения, предложит вступить избраннице в брак после того, как разведется с третьей по счету женой.

Петр

Имя Петр значит «камень», что полностью соответствует его несгибаемому и упрямому нраву. Он отличается твердым и самоуверенным характером, но, несмотря на это, довольно легко добивается женского внимания благодаря определенной харизме. Мужчина с таким именем согласен только на роль «командира» в семье, и если любимая «взбунтуется», он тут же поставит на место «непослушную супругу». К сожалению, Петра раздражает в семейной жизни слишком много вещей. Как итог — мужчина с указанным именем быстро разочаровывается в браке, поэтому без угрызений совести расстается со своей избранницей. Поскольку Петр пребывает в уверенности, что у настоящего мужчины должна быть семья, он ищет новую кандидатку, чтобы заняться ее перевоспитанием, и так по кругу.

Степан

Именем Степан управляют планета Солнце и огненный Овен, а это значит, что жизнь с таким мужчиной не будет радужной. Вспыльчивый, шумный и очень любящий новизну он часто оказывается в браке с третьей или четвертой женой, не дойдя до рубежа в 40 лет. Как правило, в первый раз Степан может жениться в довольно раннем возрасте, не достигнув и 20 лет. Заведя семью «на эмоциях», он быстро понимает, что погорячился, поэтому разваливает брак изменами и несерьезным поведением. Когда Степану кажется, что он «нагулялся», он женится вновь, но и здесь скоро начинает томиться в неволе. Проходит много времени, прежде чем мужчина с таким именем понимает, что лучше всего ему оставаться одиноким волком, а тем временем количество штампов в его паспорте все увеличивается.

Лев

Обладатель такого царственного имени уверен в том, что ему должно доставаться все самое лучшее. Влюбившись, Лев искренне полагает, что созданный брак будет нерушимым, но из-за своего несговорчивого и требовательного нрава зачастую сам портит отношения. Через время обаятельный и уверенный Лев заводит новую семью, где дальнейшее будущее пары зависит от женской мудрости. Если новая избранница сможет смиряться с непростым нравом мужа, который любит флирт и общение с другими женщинами, союз продолжит свое существование. Если нет — Лев легко покинет супругу, претендующую на его свободу, и предложит руку и сердце другой, более непритязательной. Для мужчины с таким именем очень важно самоутверждаться за счет походов на сторону.

Дмитрий

Поскольку планетой Дмитрия является Сатурн, мужчина с таким именем отличается большой влюбчивостью и некоторой наивностью. За свою жизнь он может оказаться в четырех-пяти официальных браках, поскольку верит, что однажды встретит свой идеал. В каждой новой супруге обладатель указанного имени надеется найти вторую половинку, которую послали небеса. Обнаружив недостатки и «косяки», Дмитрий сникает и начинает активный поиск. Удивительно, но каждый раз, предлагая избраннице «жить долго и счастливо», он верит в сказанное. Дмитрию не хватает более зрелого и мудрого подхода к браку, который предполагает поиск компромиссов и терпеливость, и в этом заключается главная проблема.