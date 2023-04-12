Ефимов: Все межведомственные услуги по регистрации недвижимости переведены в электронный вид

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

С 2023 года все документы на государственную регистрацию недвижимости город направляет в Росреестр в цифровом формате. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Благодаря интеграции информационных систем и сервисов правительства Москвы и Росреестра все документы по сделкам, заключенным городом на государственную регистрацию недвижимости, подаются в цифровом формате. Это, например, договоры по результатам торгов, договоры аренды и дополнительные соглашения к ним, — заявил он.

По словам заместителя мэра, в результате регистрация прав и сделок составила 100 процентов. Кроме того, существенно сократился срок госрегистрации прав на объекты недвижимости по программе реновации.

Глава Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский добавил, что в прошлом году благодаря командной работе удалось достигнуть значимых результатов по ключевым для ведомства направлениям.

Он отметил, что впервые все массовые социально значимые услуги выведены на Единый портал государственных услуг. На 100 процентов обеспечена экстерриториальность подачи заявлений.

Как заметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, теперь вся работа с департаментом городского имущества осуществляется в режиме онлайн.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по итогам 2022 года 97 процентов документов по сделкам с недвижимостью отправлялись на государственную регистрацию в Росреестр в электронном виде.

Количество уникальных посетителей Инвестиционного портала Москвы превысило 10 миллионов за последние девять лет, сообщил 8 марта Ефимов. Самой популярной функцией портала стала запись на осмотр объекта торгов.