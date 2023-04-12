Фото: Из личного архива Юлии Барановской

Телеведущая Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать тех, кто отправляется на выполнение служебных задач. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Я под большим впечатлением на самом деле, потому что все четко, быстро и очень организованно. Огромное количество людей, которые готовы помочь всем тем, кто принял решение подписать контракт и пойти помогать своей Родине. Посмотрите, сколько волонтеров работают, сколько кабинетов, ты тут можешь все сделать, — сказала телеведущая.

Она отметила высокий уровень организации в пункте отбора: пройти медосмотр, подать заявление и оформить необходимые документы можно в одном месте. По словам Барановской, максимальное количество времени, которое можно потратить в пункте отбора, — четыре часа, но многие проходят все быстрее.

Телеведущая пожелала всем, кто отправляется на службу по контракту, серьезно и внимательно отнестись к обучению и подготовке. Она добавила, что необходимо выполнять установки и приказы, а также внимательно реагировать на все, что происходит вокруг, говорится в материале.

В столице начал работать единый пункт отбора на военную службу по контракту. Подробнее о выплатах, льготах, требованиях военкомата, а также о другой полезной информации для будущих контрактников — в материале «Вечерней Москвы».