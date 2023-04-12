Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Телеведущая Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать тех, кто отправляется на выполнение служебных задач. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».
— Я под большим впечатлением на самом деле, потому что все четко, быстро и очень организованно. Огромное количество людей, которые готовы помочь всем тем, кто принял решение подписать контракт и пойти помогать своей Родине. Посмотрите, сколько волонтеров работают, сколько кабинетов, ты тут можешь все сделать, — сказала телеведущая.
Она отметила высокий уровень организации в пункте отбора: пройти медосмотр, подать заявление и оформить необходимые документы можно в одном месте. По словам Барановской, максимальное количество времени, которое можно потратить в пункте отбора, — четыре часа, но многие проходят все быстрее.
Телеведущая пожелала всем, кто отправляется на службу по контракту, серьезно и внимательно отнестись к обучению и подготовке. Она добавила, что необходимо выполнять установки и приказы, а также внимательно реагировать на все, что происходит вокруг, говорится в материале.
В столице начал работать единый пункт отбора на военную службу по контракту. Подробнее о выплатах, льготах, требованиях военкомата, а также о другой полезной информации для будущих контрактников — в материале «Вечерней Москвы».