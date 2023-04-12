Бывшего замглавы столичной таможни Цуканова осудили на пять лет за взятки

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Бывшего заместителя главы московской таможни Сергея Цуканова признали виновным во взяточничестве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 12 апреля.

По ее словам, за получение взятки в размере 500 тысяч рублей мужчину осудили на пять лет колонии строгого режима. Также Цуканову запретили занимать должности в государственных органах местного самоуправления в течение пяти лет после освобождения.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Примечательно, что в срок наказания зачтено время, которое подсудимый провел под стражей.

Взятка, о которой идет речь, была получена Цукановым от коллеги, который попросил вернуть необоснованно изъятые товары у дружественной меховой компании. Представители фирмы рассказали обо всем правоохранительным органам, и бывшего замглавы таможни задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Получение должностным лицом лично взятки». Вскоре Пресненский суд приговорил его к условному сроку.