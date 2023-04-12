Бывшего замглавы столичной таможни Цуканова осудили на пять лет за взятки
Бывшего заместителя главы московской таможни Сергея Цуканова признали виновным во взяточничестве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 12 апреля.
По ее словам, за получение взятки в размере 500 тысяч рублей мужчину осудили на пять лет колонии строгого режима. Также Цуканову запретили занимать должности в государственных органах местного самоуправления в течение пяти лет после освобождения.
Примечательно, что в срок наказания зачтено время, которое подсудимый провел под стражей.
Взятка, о которой идет речь, была получена Цукановым от коллеги, который попросил вернуть необоснованно изъятые товары у дружественной меховой компании. Представители фирмы рассказали обо всем правоохранительным органам, и бывшего замглавы таможни задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Получение должностным лицом лично взятки». Вскоре Пресненский суд приговорил его к условному сроку.