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Народный календарь. Как умилостивить водяного на Никиту Водопола, 16 апреля

Евгений Белоусов
Общество
Народный календарь. Как умилостивить водяного на Никиту Водопола, 16 апреля
Фото: Unsplash

Православная церковь 16 апреля чтит память преподобного Никиты Исповедника, игумена обители Мидикийской. В народе этот день называли Никита Водопол, ведь считалось, что в это время от спячки просыпается водяной.

Наши предки верили, что водяной просыпался еще за два дня до Никиты Водопола и злился, ломая льды, мучая и распугивая рыб. Чтобы успокоить водного духа, нужно было пожертвовать ему часть своего первого улова.

Однако жертвы водяному были разные. Так, где-то ему могли отсыпать щепотку табака, где-то — хлебные крошки. А в некоторых регионах крестьяне в складчину покупали для жертвы коня, которого несколько дней специально откармливали. Особенно старались рыбаки, для которых милость водяного означала весь последующий в году улов.

Приметы погоды:

Не пройдет на Никиту лед — весь весенний улов на нет сойдет.

Если ночью ясно, то возможны заморозки.

Днем жарко, а ночью прохладно — к хорошей погоде.

На восходе солнце красного цвета — к перемене погоды.

Именины отмечают: Никита, Мартин, Феодосия.

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