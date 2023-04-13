Эксперты рассказали, как вывести пятно с дивана без единого развода

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Одно маленькое пятнышко может испортить внешний вид дивана. Эксперты выяснили, как очистить обивку и убрать пятно, чтобы не осталось разводов.

Необходимо тщательно пропылесосить диван и убрать всю пыль, особенно в складках, драпировках и щелях. Следом необходимо соскоблить всю сухую грязь, если она есть. Отмечается, что обивку из велюра и бархата нельзя пылесосить, а шенилл, велюр и флок нельзя скоблить.

Для застарелых пятен существует универсальный рецепт. Жидкое и хозяйственное мыло нужно растворить в воде, затем при помощи губки вспенить раствор. Следом нанести пену, захватывая площадь чуть больше самого пятна и оставить на 20 минут. Влажной губкой нужно убрать пену вместе с грязью и промыть чистой водой обработанный участок. Чтобы убрать излишнюю влагу, можно протереть место чистой сухой тряпкой.

Если после этого пятно осталось, то рекомендуется использовать нашатырный спирт. В мыльный раствор нужно добавить 15 капель и повторить действия, которые указаны выше, передает «Общественная служба новостей».

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