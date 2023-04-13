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Москва выставила на торги права на размещение парковки в Ясеневе

Никита Худяков
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Москва выставила на торги права на размещение парковки в Ясеневе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Юго-Западный административный округ, район Ясенево Карта всех событий

Столица выставила на торги права на размещение наземной автостоянки в районе Ясенево. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Сейчас на открытый аукцион выставлены права на размещение плоскостной стоянки на 40 автомобилей на участке площадью 14 соток в Ясеневе. Участвовать в торгах могут все желающие, с победителем будет заключен договор на пять лет, — сказал он.

Отмечается, что рядом с будущей парковкой находится заправочная станция и автомойка. Победителю торгов необходимо будет установить на участке электронный шлагбаум и ограждения, обеспечить освещение стоянки в ночное время, нанести дорожную разметку и при необходимости разместить пункт охраны.

Прием заявок в аукционе продлится до 12 мая. Торги состоятся на электронной площадке «Росэлторг» 16 апреля, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще 123 машино-места на многоуровневых подземных и наземных стоянках выставили на торги в Зеленограде. Они пройдут на площадке «Росэлторг». Для участия необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

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