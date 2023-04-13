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Приметы и советы

«Коммерсант»: Компания Apple отказалась от использования российского сырья

Лейла Алиева
Общество
«Коммерсант»: Компания Apple отказалась от использования российского сырья
Фото: Unsplash

Американская компания Apple официально отказалась использовать при создании своей техники российские сырьевые материалы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к одному из заводов.

— Из отчетности американской компании следует, что Apple отказалась от использования вольфрама, тантала и золота от российских предприятий «по требованию правительства США». В то же время в документе признается, что компания до сих пор получает вольфрам с завода «Молирен» в Московской области, — отметил он.

По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, компания могла заменить российское сырье поставками из Китая. При этом КНР использует российские концентраты для производства металла, пишет «Коммерсант».

Смартфоны по-прежнему остаются самыми востребованными предметами бытовой электроники. В минувшем году россияне приобрели около 24 миллионов «умных» гаджетов. При этом большая часть из них пришлась на китайские бренды. Что происходит на российском рынке, какие тренды ожидать и как выбрать смартфон в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

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