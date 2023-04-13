«Коммерсант»: Компания Apple отказалась от использования российского сырья

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Американская компания Apple официально отказалась использовать при создании своей техники российские сырьевые материалы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к одному из заводов.

— Из отчетности американской компании следует, что Apple отказалась от использования вольфрама, тантала и золота от российских предприятий «по требованию правительства США». В то же время в документе признается, что компания до сих пор получает вольфрам с завода «Молирен» в Московской области, — отметил он.

По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, компания могла заменить российское сырье поставками из Китая. При этом КНР использует российские концентраты для производства металла, пишет «Коммерсант».

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