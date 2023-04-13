Андрей Бочкарев: Поликлинику и детский сад для жителей ЖК «Царицыно» построят в 2023 году

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Для дольщиков проблемного жилого комплекса «Царицыно» за счет города будет построено пять образовательных объектов и поликлиника. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Завершив возведение жилых корпусов самого громкого долгостроя столицы «Царицыно», мы продолжаем работу по созданию качественных и комфортных условий жизни в этом районе. В частности, город за свой счет возведет объекты социальной инфраструктуры, — сказал он.

По словам заммэра, в ЖК «Царицыно» будет построено две школы на 825 мест каждая, два детских сада на 140 и 320 мест, образовательный комплекс на 1175 человек и детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что без строительства социальных объектов жилой комплекс не сможет функционировать.

О завершении работ на проблемном объекте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 9 марта. По словам главы города, в ближайшие годы на территории района предстоит завершить строительство детских садов, поликлиник и школ. Без них жилой комплекс не сможет нормально функционировать.

Всего с начала года в столице за счет ввода корпусов проблемных объектов, а также компенсационных мероприятий удалось восстановить права 221 пострадавшего гражданина.