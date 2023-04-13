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Приметы и советы

Ефимов: Объем производства напитков в Москве вырос более чем на восемь процентов

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Объем производства напитков в Москве вырос более чем на восемь процентов
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В январе–феврале текущего года столичные компании произвели на 8,2 процента больше напитков, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Изготовлением напитков в городе занимается 15 предприятий, где работают свыше четырех тысяч человек. Спрос на продукцию этих компаний повысился после ухода с отечественного рынка некоторых зарубежных производителей. При этом местные иностранные заводы также сосредоточились на развитии новых локальных брендов, — отметил он.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, на сегодняшний день развитию предприятий способствуют созданные в городе комфортные условия для бизнеса. Размещение промышленных площадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, а также к более чем 20 мерам системной поддержки города.

В прошлом году московские предприятия произвели 152 тысячи тонн хлебобулочной продукции длительного хранения, что на 14 процентов больше, чем в 2021-м.

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