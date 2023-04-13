ФСБ: Запад применяет против России новые виды кибероружия

Фото: Pexels

Запад применяет новые виды кибероружия против России, используя украинскую сетевую инфраструктуру. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

— В ходе анализа выявленных компьютерных угроз получены данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России, — говорится в сообщении.

В настоящее время западные страны задействуют сетевую инфраструктуру Украины, чтобы скрыто применять новые виды кибероружия против РФ. Объединенное командование Пентагона принимает непосредственное участие в этой операции, взаимодействуя при этом с международными (Anonymous, Silence) и национальными (Ghost Clan — США, RedHack — Турция, GNG — Грузия, Squad 303 — Польша и другие) хакерскими группировками, передает РИА Новости.

В свою очередь Пентагон обвинил Россию в совершении кибератак на коммуникационную фирму в США в 2022 году. По словам помощника министра обороны США по космической политике Джона Плама, кибератаки якобы начались практически сразу после начала Россией спецоперации на Украине.