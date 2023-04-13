Место встречи мастеров: москвичей приглашают на ярмарку ремесел

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

До конца недели в столице проходит выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел России «Жар-птица». Для гостей приготовлены бесплатные мастер-классы и выступления фольклорных исполнителей.

На выставку, которая проводится в двадцатый раз, в «Экспоцентр» съехались народные мастера и ремесленники из разных регионов России. Прибыли умельцы и из двух стран ближнего зарубежья — Беларуси и Узбекистана. Увидеть работы народных мастеров москвичи могут до 16 апреля включительно.

— Главные цели выставки — сохранение культурных традиций, этнокультурного многообразия и самобытности всех народов и этнических общностей, — пояснили в ассоциации «Народные художественные промыслы России», которая стала одним из организаторов мероприятия.

Гости могут записаться на бесплатные мастер-классы по изготовлению петровской, полеологовской глиняной игрушки, валянию из шерсти и другим видам рукоделия. А в культурную программу включены не только выступления фольклорных коллективов, но и показы коллекций дизайнеров, работающих в этностиле. Вход свободный.

КСТАТИ

Еще одно масштабное мероприятие, объединяющее народных мастеров и любителей фольклора, — фестиваль славянского искусства «Русское поле» — в этом году впервые будет проходить два дня: 19 и 20 августа. Прием заявок на участие в фестивале уже открыт.