Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Место встречи мастеров: москвичей приглашают на ярмарку ремесел

Вера Журавлева
Город
Место встречи мастеров: москвичей приглашают на ярмарку ремесел
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

До конца недели в столице проходит выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел России «Жар-птица». Для гостей приготовлены бесплатные мастер-классы и выступления фольклорных исполнителей.

На выставку, которая проводится в двадцатый раз, в «Экспоцентр» съехались народные мастера и ремесленники из разных регионов России. Прибыли умельцы и из двух стран ближнего зарубежья — Беларуси и Узбекистана. Увидеть работы народных мастеров москвичи могут до 16 апреля включительно.

— Главные цели выставки — сохранение культурных традиций, этнокультурного многообразия и самобытности всех народов и этнических общностей, — пояснили в ассоциации «Народные художественные промыслы России», которая стала одним из организаторов мероприятия.

Гости могут записаться на бесплатные мастер-классы по изготовлению петровской, полеологовской глиняной игрушки, валянию из шерсти и другим видам рукоделия. А в культурную программу включены не только выступления фольклорных коллективов, но и показы коллекций дизайнеров, работающих в этностиле. Вход свободный.

КСТАТИ

Еще одно масштабное мероприятие, объединяющее народных мастеров и любителей фольклора, — фестиваль славянского искусства «Русское поле» — в этом году впервые будет проходить два дня: 19 и 20 августа. Прием заявок на участие в фестивале уже открыт.

Ярмарки Мастер-классы Фестивали Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Все мнения
О проекте