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В Московском доме ветеранов открылась выставка советской военной формы

Иван Кудря
Общество
В Московском доме ветеранов открылась выставка советской военной формы
Фото: Маргарита Хоцкая / оргкомитет выставки

В Московском доме ветеранов войн и вооруженных сил открылась выставка образцов одежды советских солдат. Комплекты формы Рабоче-крестьянской Красной армии собирали, вышивали и восстанавливали несколько лет. Экспозиция охватывает период с 1935 по 1945 годы, рассказал создатель выставки Игорь Федин.

— Здесь есть комплекты формы красноармейца образца 1935 года в полной экипировке того периода, с патронташем, с подсумками и многим другим. Или форма генералиссимуса Иосифа Сталина. Есть одежда медсестер, водителей, пехотных и морских войск. Некоторые из них мы оставили с небольшими дефектами, чтобы показать ее подлинность, — сказал Федин.

Выставка, приуроченная ко Дню Победы, будет работать с 10 до 18 часов, она продлится до 14 апреля. Вход свободный.

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