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Зацепер погиб в подмосковной Лобне при попытке сбежать от охраны поезда

Степан Жирнов
Происшествия
Зацепер погиб в подмосковной Лобне при попытке сбежать от охраны поезда
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Лобня Карта всех событий

В подмосковной Лобне при попытке сбежать от охранников погиб 14-летний зацепер. Об этом стало известно в четверг, 13 апреля.

Как стало известно «Вечерней Москве», трагедия произошла недалеко от железнодорожной станции Лобня вечером 12 апреля. Группа подростков залезла на крышу пригородного поезда, чтобы покататься. Сотрудники охраны увидели это и попытались пресечь.

Один из подростков, 14-летний школьник, при попытке сбежать от охранников по крыше задел токоприемник и упал с поезда. На место происшествия прибыла скорая помощь, однако врачи смогли лишь констатировать смерть мальчика.

Известно, что молодой человек рос в многодетной семье. Ранее он неоднократно привлекался за нарушение общественного порядка: погибший любил зацепинг и прогулки по крышам.

Другой подросток скончался в Забайкалье. 16-летний юноша упал в заброшенную угольную шахту в поселке Шерловая Гора.

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