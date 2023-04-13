Собственник демонтировал незаконную торговую точку в районе Выхино-Жулебино

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Москва, Ферганская улица Карта всех событий

Специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили незаконную пристройку к торговому центру в столичном районе Выхино-Жулебино, которую по требованию сотрудников собственник демонтировал. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

Пристройку, где незаконно работала точка по продаже шаурмы, обнаружили на улице Ферганская, вл. 6-8. Данный земельный участок не предназначен для возведения временных и капитальных зданий и сооружений.

— Специалисты Госинспекции по недвижимости установили, что пристройка обладает признаками самовольного строительства и торговая площадь объекта увеличена незаконно. Имущественные права на пристройку не оформлены, разрешение на ее возведение не выдавалось, земля под строительство не предоставлялась, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Бобров.

На данный момент собственник демонтировал пристройку и привел характеристики объекта в соответствие с разрешительной документацией.

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