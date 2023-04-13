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Создательница мини-юбок Мэри Куант скончалась на 94-м году жизни

Евгений Белоусов
В мире
Создательница мини-юбок Мэри Куант скончалась на 94-м году жизни
Фото: Zuma\TASS

Британский дизайнер и модельер Мэри Куант, которую считают создательницей мини-юбок, скончалась на 94-м году жизни. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил телеканал Sky News.

— Мэри Куант сегодня утром мирно ушла из жизни у себя дома в графстве Суррей, — передает телеканал заявление семьи модельера.

Мэри Куант родилась 11 февраля 1930 года в валлийской семье из Лондона. Она окончила художественный колледж Голдсмита. В 1955 году с будущим мужем Александром Планкеттом Грином и другом Арчи Макнэйром открыла бутик «Базар».

Магазин Куант следовал идеям уличной моды. Когда стали все сильнее распространяться идеи феминизма и ухода от классического на то время понимания женственности, появилась мода на длинные и худые ноги. Тогда Куант решила укоротить до предела юбки. Она создает образы «Школьница» и «Лолита».

Именно с подачи Куант в моду вошли обтягивающие мини-юбки, яркий макияж, простые и короткие стрижки, обувь на высокой платформе и замша. Считается также, что именно Мэри Куант стоит за созданием узнаваемого образа культовой рок-группы The Rolling Stones, чей хулиганский имидж стал своеобразным антиподом The Beatles.

Пик популярности Куант пришелся на 1966 год, когда она начала работать уже с 16 фирмами.Тогда же королева Великобритании Елизавета II наградила модельера Орденом Британской империи.

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