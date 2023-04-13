Туроператор Кобищанов назвал страны, которые станут альтернативой Турции для россиян

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Из-за роста цен на отдых в Турции поток российских туристов в страну может снизиться более чем на миллион человек в этом году. Менее дорогой альтернативой курорту могут стать Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Мальдивы. Такой вывод сделал гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

— Туристы, которые летят летом по направлениям зимнего отдыха — это чаще всего бюджетные туристы. Мальдивы зимой и Мальдивы летом — совершенно разная клиентура, — отметил эксперт.

По его словам, альтернативой подорожавшей Турции являются и европейские курорты с пересадкой в Кувейте или ОАЭ. Это связано с тем, что стоимость в объектах размещения, например, на Кипре остается на уровне 2019 года.

Кобищанов также отметил, что у туроператора в этом году в ассортименте появились новые направления — Узбекистан, Казахстан, Армения, Грузия, передает «Прайм».

В этом году россиян ожидают длинные майские праздники. Это отличная возможность запланировать короткий отпуск и отправиться в путешествие. О том, какие направления стоит выбрать для отдыха внутри страны и за ее пределами, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.