Медведица загрызла бегуна в итальянских Альпах

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В итальянских Альпах в результате нападения медведицы погиб спортсмен Андреа Паппи, в момент инцидента он совершал еженедельную пробежку. Об этом сообщает портал ANSA.

Анализ генетического материала показал, что виновником гибели человека стала особь, которой ранее присвоили код Jj4. Ею оказалась 17-летняя медведица.

Позже выяснилось, что это уже не первое нападение, которое совершил дикий зверь. В июне 2022 года та же медведица напала на отца с сыном на горе Пелле, после чего власти региона выдали разрешение на отстрел хищника.

Несмотря на агрессивное поведение животного зоозащитники выступили категорически против подобного решения и суд встал на их сторону. Чтобы хоть как-то следить за перемещениями зверя, на нее надели радиоошейник. Через некоторое время у устройства закончился заряд, и он перестал сообщать о местоположении хищника.

Родственники погибшего бегуна снова обратилась в суд, и он снова выпустил разрешение на отстрел медведицы, отмечает портал.

В конце марта истощенный амурский тигр напал на тракториста на лесозаготовительной дороге в Хабаровском крае. По оценкам специалистов, тигру может быть около пяти лет, он сильно истощен и, возможно, болен.