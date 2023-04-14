Ученые рассказали, почему беременным полезно слушать музыку

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Ученые уже много лет изучают, какое поведение матери во время беременности может оказать положительное влияние на ребенка. Недавно им удалось выяснить, что на младенцах благосклонно сказывается прослушивание женщиной музыки.

К такому выводу пришли специалисты из Университета Барселоны, Института нейробиологии Университета Калифорнии (UBNeuro) и Исследовательского института Сан-Жоан-де-Деу (IRSJD). Они рассказали, что если мама часто слушает любимые композиции, то у детей еще в утробе улучшается работа нейронов, отвечающих за речь. Результаты исследования появились на страницах издания Developmental Science.

На основе изучения энцефалограмм младенцев ученые выяснили, что после музыки детям в будущем легче воспринимать любую звуковую информацию. Малыши, чьи мамы слушали песни, по статистике раньше начинают разговаривать. Эксперты объясняют это тем, что музыка может достигать слуховой системы младенцев в утробе и тренировать ее нейропластичность.

Грудное вскармливание полезно для профилактики аллергии у ребенка минимум до четырех месяцев с момента рождения. Как рассказала заместитель директора по клинической работе — главный врач ГНЦ Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина, желательно, чтобы окружение и сама мамочка ни во время беременности, ни во время вскармливания не курили.