Ученые рассказали, почему беременным полезно слушать музыку
Ученые уже много лет изучают, какое поведение матери во время беременности может оказать положительное влияние на ребенка. Недавно им удалось выяснить, что на младенцах благосклонно сказывается прослушивание женщиной музыки.
К такому выводу пришли специалисты из Университета Барселоны, Института нейробиологии Университета Калифорнии (UBNeuro) и Исследовательского института Сан-Жоан-де-Деу (IRSJD). Они рассказали, что если мама часто слушает любимые композиции, то у детей еще в утробе улучшается работа нейронов, отвечающих за речь. Результаты исследования появились на страницах издания Developmental Science.
На основе изучения энцефалограмм младенцев ученые выяснили, что после музыки детям в будущем легче воспринимать любую звуковую информацию. Малыши, чьи мамы слушали песни, по статистике раньше начинают разговаривать. Эксперты объясняют это тем, что музыка может достигать слуховой системы младенцев в утробе и тренировать ее нейропластичность.
Грудное вскармливание полезно для профилактики аллергии у ребенка минимум до четырех месяцев с момента рождения. Как рассказала заместитель директора по клинической работе — главный врач ГНЦ Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина, желательно, чтобы окружение и сама мамочка ни во время беременности, ни во время вскармливания не курили.