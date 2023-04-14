Умер кинокритик Юрий Богомолов

Фото: ТАСС / Максим Шеметов

На 87-м году жизни скончался кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил его сын Константин Богомолов.

— Юрия Александровича не стало. Это случилось сегодня рано утром, — передает его слова ТАСС.

Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. Кинокритик окончил в 1965 году ВГИК, а в 1976-м защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. С 1998 по 2004 год Богомолов работал заведующим отделом культуры в газете «Известия».

Кроме того, он являлся автором в газетах «Московские новости», «Литературная газета», «Советская культура», журналах «Советский экран», «Сеанс», «Искусство кино», «Киноведческие записки». Также Богомолов был телеобозревателем в «Российской газете» и колумнистом в РИА Новости.