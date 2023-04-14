Оператор просит подтвердить свои паспортные данные

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Законно ли это?

Пользователи сотовой связи периодически получают сообщения о необходимости подтвердить свои паспортные данные. Операторы делают это на основании Федерального закона «О связи», который еще в 2018 году обязал их проверять и подтверждать достоверность персональных данных своих абонентов. Тем не менее, некоторые абоненты игнорируют запросы операторов о подтверждении паспортных данных, что может привести к блокировке номера. Опять же, в соответствии с законом «О связи».

При заключении договора с оператором, абонент, конечно, сообщает свои ФИО, дату рождения, реквизиты документов, удостоверяющие личность. С течением времени информация может меняться — люди меняют фамилии, паспорт, место регистрации. В МТС объяснили, как пройти процедуру подтверждения паспортных данных.

Проще всего воспользоваться сайтом Госуслуги, если есть подтвержденная учетная запись. Как правило, она есть. Сейчас на нем зарегистрировано около 98% жителей столицы. Вся информация загрузится автоматически, останется только проверить и подтвердить данные. Когда вы это сделаете, система добавит информацию в ваш профиль в компании, и вы сможете дальше пользоваться своим номером.

Еще один дистанционный способ пройти идентификацию удаленно — через — сервис МТС ID по фото и паспортным данным. Следуя подсказкам системы, нужно будет сделать селфи, подтвердить фото, отсканировать вторую и третью страницы паспорта, указать адрес регистрации и проверить, что все данные отображаются корректно и дать согласие на их обработку. Когда все будет готово, вы получите уведомление.

Если онлайн-варианты не подходят, нужно прийти с паспортом в любой магазин оператора и подтвердить информацию лично.

В компании рекомендуют серьезно относиться к сообщениям о необходимости подтвердить паспортные данные, чтобы продолжать спокойно пользоваться своим привычным номером.