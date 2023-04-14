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Количество обращений на горячую линию Госинспекции по недвижимости выросло на 43 процента

Евгений Жуков
Город
Количество обращений на горячую линию Госинспекции по недвижимости выросло на 43 процента
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В первом квартале текущего года количество обращений на горячую линию Госинспекции по недвижимости увеличилось на 43 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Горячая линия была организована в Госинспекции по недвижимости в конце 2019 года. Сегодня она доступна как представителям бизнеса, так и людям, не занимающимся предпринимательством.

Удобный механизм взаимодействия позволяет бизнесменам из различных сфер экономики обратиться за разъяснениями при возникновении вопросов, связанных с использованием объектов недвижимости. Горожане же обычно обращаются для уведомления сотрудников Госинспекции по недвижимости о самовольном ограничении доступа на территорию общего пользования, несанкционированной установке шлагбаумов, заборов или возведении незаконных строений.

— В 2023-м больше половины — свыше 1,4 тысячи — вопросов поступило от юридических лиц и предпринимателей. Их интересовали темы самовольного строительства, размещения летних кафе, оформления прав на земельные участки, определения вида фактического использования объектов недвижимости и торгового сбора, — рассказал Иван Бобров.

Возможность напрямую обратиться к профильным специалистам и получить профессиональную помощь является одним из эффективных инструментов профилактической работы.

Горячая линия Госинспекции по недвижимости работает в будние дни с 8:00 до 20:00 по телефону: +7 (495) 539-37-00. Среднее время ожидания ответа составляет не более 15 секунд.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

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