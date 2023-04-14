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Приметы и советы

Врач Калошина рассказала, как отбить себе тягу к сладкому

Лейла Алиева

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Еда
Общество
Врач Калошина рассказала, как отбить себе тягу к сладкому
Фото: Unsplash

Главной проблемой в похудении для многих является отказ от сладостей, однако существует ряд продуктов, которые способны снизить тягу к кондитерским изделиям. Об этом рассказала врач-эндокринолог Мария Калошина.

— Тяга к сладкому возникает при снижении глюкозы в крови, когда организм стремится получить ее как можно скорее. Если сладкоежка внезапно откажется от сладкого, он может начать испытывать слабость и тошноту. Но это можно исправить, — отметила врач.

Специалист посоветовала вместо сладкого включить в рацион селедку, сало с хлебом и зелень. По ее словам, сельдерей, рукола, шпинат, капуста, огурцы и базилик — низкокалорийны, они быстро насыщают организм, благодаря содержащимся в них волокнам, передает Общественная служба новостей.

Питание человека сильно влияет на состояние кожи, причем намного больше, чем любые косметические средства. Диетолог Марея Ибрагим рассказала, что лучший выбор для молодости кожи — продукты, богатые белком, витаминами и минералами, и выделила те, которые нужно есть каждый день.

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