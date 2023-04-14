Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
Народный календарь. Кто сможет прогнать зло на Иосифа Песнопевца, 17 апреля Народный календарь. Как умилостивить водяного на Никиту Водопола, 16 апреля Народный календарь. Как подготовиться к рыбалке на Тита Ледолома, 15 апреля Народный календарь. Как найти счастье 14 апреля Народный календарь. Как избавиться от бесплодия на Ипатия Чудотворца, 13 апреля
Столичные врачи достали из желудка девочки-подростка зубную щетку
В Москве врачи достали из желудка 14-летней девочки зубную щетку. Об этом стало известно в пятницу, 14 апреля.
Подросток попал в больницу с сильными болями в животе и тошнотой. Исследования показали, что в желудок девочки попала зубная щетка. Врачи провели эндоскопическую операцию и извлекли инородный объект.
Как сообщил Telegram-канал «112», девочка следит за фигурой и регулярно после еды вызывает рвоту, чтобы не набирать вес. Для этого подросток использовал зубную щетку, которую проглотил.
Другую операцию провели врачи в Подмосковье. Медики достали из желудка пенсионерки горсть монет, иголки и гвозди.
Эксклюзивы
«Американский фарс»: что известно о Джеке Тейшейре, подозреваемом в утечке Пентагона «На кон поставлено многое»: как экономический кризис в США отразится на России Как изменится процедура внесудебного банкротства и кто сможет списать долги «В Америке дела еще хуже»: экономист Юденков спрогнозировал курс доллара и евро в мае Пластический хирург Гауэр назвала самые популярные способы коррекции возрастных изменений
Приметы и советы
Народный календарь. Кто сможет прогнать зло на Иосифа Песнопевца, 17 апреля Народный календарь. Как умилостивить водяного на Никиту Водопола, 16 апреля Народный календарь. Как подготовиться к рыбалке на Тита Ледолома, 15 апреля Народный календарь. Как найти счастье 14 апреля Народный календарь. Как избавиться от бесплодия на Ипатия Чудотворца, 13 апреля
Проще, чем кажется