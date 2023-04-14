Столичные врачи достали из желудка девочки-подростка зубную щетку

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В Москве врачи достали из желудка 14-летней девочки зубную щетку. Об этом стало известно в пятницу, 14 апреля.

Подросток попал в больницу с сильными болями в животе и тошнотой. Исследования показали, что в желудок девочки попала зубная щетка. Врачи провели эндоскопическую операцию и извлекли инородный объект.

Как сообщил Telegram-канал «112», девочка следит за фигурой и регулярно после еды вызывает рвоту, чтобы не набирать вес. Для этого подросток использовал зубную щетку, которую проглотил.

Другую операцию провели врачи в Подмосковье. Медики достали из желудка пенсионерки горсть монет, иголки и гвозди.