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Приметы и советы

Индекс кулича заметно снизился в этом году

Михаил Петров
Общество
Индекс кулича заметно снизился в этом году
Фото: Freepik

После небольшого исследования специалисты торговой сети «Пятерочка» выяснили, как изменилась стоимость готовых куличей и ингредиентов для их приготовления дома по сравнению с прошлым годом. И действительно, как показали расчеты, на главном пасхальном блюде россияне могут сэкономить в этом году до 11 процентов.

Приготовление классического кулича с изюмом и цукатами дома в 2023 году, согласно данным Росстата, на предпасхальной неделе в среднем по России обходилось в 382,5 рубля. «Индекс кулича» (соотношение цен на товары, предлагаемые торговой сетью, к средневзвешенной стоимости по Росстату — прим. «ВМ») при выборе товаров известных брендов в среднем по стране в предпасхальный период составил 97 процентов, а при выборе товаров собственных торговых марок — 87 процентов.

В магазинах торговой сети «Пятерочка» по сравнению с предпасхальным периодом 2022 года цена как готового кулича, так и набора для его приготовления заметно уменьшилась. Произошло это, по мнению специалистов торговой сети, из-за снижения стоимости главных ингредиентов — муки, сахара и цукатов.

Стоимость всех ингредиентов из традиционного рецепта — мука, молоко, сахар, яйца, сметана, сливочное масло, изюм и цукаты — в 2023 году в магазинах торговой сети «Пятерочка» составляла всего 371 рубль. А при выборе продуктов собственных торговых марок их стоимость сокращалась еще на 10 процентов, составив всего 332 рубля.

Как сообщили в торговой сети, для расчета стоимости приготовления пасхального кулича был использован классический рецепт, включающий в себя такие ингредиенты, как мука, молоко, сахар, сухие дрожжи, яйца, сливочное масло, сметана, изюм, цукаты. «Индекс кулича» отражает соотношение стоимости ингредиентов для приготовления кулича в домашних условиях известных брендов и товаров собственных торговых марок, предлагаемых сетью, и стоимости ингредиентов по данным Росстата. Для простоты восприятия за 100 процентов принят показатель Росстата, а «индекс кулича» показывается как доля от 100 процентов.

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