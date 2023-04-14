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Приметы и советы

Проще, чем кажется: как зарегистрироваться по месту жительства

Евгений Жуков

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Как зарегистрироваться по месту жительства
Фото: Пресс-служба Госдумы

Место жительства — это дом, квартира или комната, в которой человек проживает на постоянной основе. По месту жительства необходимо оформить постоянную регистрацию, ее еще называют пропиской. Как это сделать — в материале «Вечерней Москвы».

Соберите документы:

— заявление, подписанное вами или собственником помещения;

— паспорт;

— документ о праве собственности на жилье.

Также существуют необязательные документы для подачи, однако иногда их все же лучше предоставить. К таковым относятся:

— документ, который подтверждает основание для вселения, если нет права собственности;

— договор найма;

— решение суда;

— согласие совершеннолетних пользователей помещения, наймодателя, а также других собственников.

Подайте документы в органы регистрационного учета:

Заявление на регистрацию по месту жительства можно подать через портал госуслуг. В ответ придет уведомление: вам предложат прийти в орган регистрационного учета с оригиналами документов. Можно подать заявление лично через МФЦ, уполномоченных лиц ТСЖ или управляющей компании.

Получите штамп или свидетельство о регистрации:

Отметку о регистрации по месту жительства ставят в паспорте. Детям до 14 лет выдают отдельный документ — свидетельство о регистрации.

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