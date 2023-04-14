Проще, чем кажется: как зарегистрироваться по месту жительства
Сюжет:Проще, чем кажется
Место жительства — это дом, квартира или комната, в которой человек проживает на постоянной основе. По месту жительства необходимо оформить постоянную регистрацию, ее еще называют пропиской. Как это сделать — в материале «Вечерней Москвы».
Соберите документы:
— заявление, подписанное вами или собственником помещения;
— паспорт;
— документ о праве собственности на жилье.
Также существуют необязательные документы для подачи, однако иногда их все же лучше предоставить. К таковым относятся:
— документ, который подтверждает основание для вселения, если нет права собственности;
— договор найма;
— решение суда;
— согласие совершеннолетних пользователей помещения, наймодателя, а также других собственников.
Подайте документы в органы регистрационного учета:
Заявление на регистрацию по месту жительства можно подать через портал госуслуг. В ответ придет уведомление: вам предложат прийти в орган регистрационного учета с оригиналами документов. Можно подать заявление лично через МФЦ, уполномоченных лиц ТСЖ или управляющей компании.
Получите штамп или свидетельство о регистрации:
Отметку о регистрации по месту жительства ставят в паспорте. Детям до 14 лет выдают отдельный документ — свидетельство о регистрации.