Маск предложил ввести пожизненное заключение за стерилизацию детей

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Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск призвал наказывать пожизненным заключением врачей, меняющих пол детям, а также родителей несовершеннолетних, которые сделали подобную операцию.

— Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как тот станет взрослым и сможет дать согласие на это, должен сесть в тюрьму на всю жизнь, — написал предприниматель в Twitter.

Операции по смене пола включают ряд процедур, часть из которых могут привести к пожизненной стерильности.

Маск выразил такое мнение, комментируя запрет в штате Флорида на использование для лиц до 18 лет блокаторов полового созревания и гормональной терапии, а также проведение ими операций по смене пола. Сенат Флориды, как уточняется, одобрил эти меры в апреле.

Зрители телеканала Fox News в марте раскритиковали обращение президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в котором он сказал, что американцы-трансгендеры «формируют душу нашей нации».

Также в своем обращении американский лидер перечислил шаги администрации по поддержке трансгендеров. Его слова вызвали негодование у граждан США в соцсети Twitter.