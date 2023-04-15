Врач Серебренникова назвала лучшие способы поднять иммунитет в межсезонье

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Весной иммунитет организма бывает сильно ослаблен после долгого зимнего сезона. Именно в это время легче всего заразиться вирусами. Как избежать заболеваний, рассказала врач общей практики Екатерина Серебренникова.

— Снизить риски вирусных заболеваний в межсезонье можно путем закаливания иммунитета. Помогают в этом закаливающие процедуры, с этой целью полезно, например, умываться прохладной водой, — предложила врач в беседе с «Известиями».

По словам медика, погода весной особенно переменчивая. Очень важно грамотно подбирать одежду, чтобы не вспотеть или не замерзнуть.

Серебренникова добавила, что подверженным аллергии людям нужно внимательно следить за своим здоровьем. Необходимо изолировать себя от аллергенов, вовремя принимать лекарства. Также медик посоветовала чаще применять медицинские маски, которые могут сберечь от заражения сезонными вирусами.

В апреле в столице часто меняется атмосферное давление. Такие перепады могут негативно отражаться на самочувствии некоторых людей. Врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие серьезные проблемы со здоровьем могут произойти на фоне атмосферных скачков.