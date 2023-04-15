Reuters: Албания не выдаст Москве обвиняемую в шпионаже россиянку

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россиянка Светлана Тимофеева, которую в Албании обвинили в шпионаже, не будет экстрадирована в Россию. Хотя ранее албанский Минюст принимал решение о выдаче женщины Москве. Об этом сообщило в пятницу, 14 апреля, агентство Reuters со ссылкой на постановление албанского суда.

— Суд принял решение не удовлетворять запрос российских властей об экстрадиции гражданки РФ Светланы Тимофеевой из Албании в Российскую Федерацию, — приводит агентство слова судьи.

Известно, что судья объяснил такое решение тем, что в России якобы невозможно соблюдать права человека.

О задержании Тимофеевой стало известно 20 августа. Якобы она и некий гражданин Украины хотели проникнуть на предприятие в сфере обороны Албании. Сама гражданка РФ настаивает, что невиновна, и что она фотографировала только заброшенные заводы, которые давно не работают.

30 марта ФСБ России сообщила о задержании корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Журналиста заподозрили в шпионаже в пользу правительства США. Что известно об этом деле, рассказали в материале «Вечерней Москвы».