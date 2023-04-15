Дизайнер Утушкина назвала ошибки в одежде, которые испортят каждую девушку

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Дизайнер Валерия Утушкина рассказала, какие самые частые ошибки совершают девушки при подборе одежды. Чаще всего у покупательниц вещей не выходит оценить размер, считает она.

— Причин, по которым мы покупаем одежду, которая нам мала или велика огромное количество — от стимулирования для похудения до банального незнания своих параметров. Результат всегда плачевный — вещь либо висит в шкафу без дела, либо вы смотритесь в ней комично, — рассказала стилист в беседе с «Мослентой».

Стилист рекомендовала точно знать свои актуальные параметры, измерять объемы талии, груди и бедер.

Вторая частая ошибка — обычная неуместность, считает Утушкина. При покупке наряда важно понимать, где в нем можно будет появиться. На прогулку с друзьями и на званый вечер любая девушка должна одеваться совершенно по-разному.

Кроме того, Утушкина подчеркнула, что за одеждой нужно правильно ухаживать. Необходимо следовать всем инструкциям на этикетке по стирке, сушке, глажке и хранению. В крайнем случае есть смысл воспользоваться услугами химчистки, уверена эксперт.

Весна — время перемен и ярких красок. Уже пора задуматься о том, на какие цвета нужно обратить особое внимание в этом сезоне, чтобы быть самой модной. Весной 2023 года в тренде как яркие оттенки, так и приглушенные. Это дает возможность создавать интересные сочетания в одежде и использовать их в разных случаях — как на отдыхе, так и на работе. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Валерия Утушкина.