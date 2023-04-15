Москвичам рассказали о работе современного оборудования во флагманских центрах при больницах

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Во флагманских центрах городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева и Научно-исследовательского института скорой помощи (НИИ СП) имени Н.В. Склифосовского установили 3,5 тысячи единиц современного оборудования. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В Москве работают уже два флагманских центра больниц — в ГКБ имени В.В. Вересаева и НИИ СП имени Н.В. Склифосовского. Это современные медицинские комплексы, которые работают по новому стандарту экстренной помощи. При их создании мы учитывали все аспекты оказания неотложной помощи и оснастили их современным оборудованием, — сказала она.

По словам заммэра, было установлено около 3,5 тысячи единиц оборудования, в том числе высокотехнологичная техника, позволяющая проводить нейрохирургические, хирургические и другие оперативные вмешательства. Для этого в каждом центре установили аппараты МРТ и КТ, передвижные рентген-аппараты, ангиографические установки, рентген-комплексы и другое.

С помощью данных оборудований было проведено почти 80 тысяч исследований, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале января мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского на Большой Сухаревской площади. В здании расположено 90 коек, в частности 30 коек реанимации и интенсивной терапии, а также 30 диагностических коек.