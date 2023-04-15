Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам рассказали о работе современного оборудования во флагманских центрах при больницах

Никита Худяков
Город
Москвичам рассказали о работе современного оборудования во флагманских центрах при больницах
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Во флагманских центрах городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева и Научно-исследовательского института скорой помощи (НИИ СП) имени Н.В. Склифосовского установили 3,5 тысячи единиц современного оборудования. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В Москве работают уже два флагманских центра больниц — в ГКБ имени В.В. Вересаева и НИИ СП имени Н.В. Склифосовского. Это современные медицинские комплексы, которые работают по новому стандарту экстренной помощи. При их создании мы учитывали все аспекты оказания неотложной помощи и оснастили их современным оборудованием, — сказала она.

По словам заммэра, было установлено около 3,5 тысячи единиц оборудования, в том числе высокотехнологичная техника, позволяющая проводить нейрохирургические, хирургические и другие оперативные вмешательства. Для этого в каждом центре установили аппараты МРТ и КТ, передвижные рентген-аппараты, ангиографические установки, рентген-комплексы и другое.

С помощью данных оборудований было проведено почти 80 тысяч исследований, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале января мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского на Большой Сухаревской площади. В здании расположено 90 коек, в частности 30 коек реанимации и интенсивной терапии, а также 30 диагностических коек.

НИИ скорой помощи имени Склифосовского Москва Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте