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Взрыв прогремел на 14 этаже жилого дома в Новокосине

Никита Худяков
Происшествия
Взрыв прогремел на 14 этаже жилого дома в Новокосине
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Новокосине ночью прогремел взрыв в многоквартирном доме на 14 этаже. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах, в субботу, 15 апреля.

По предварительным данным, мужчина пытался самостоятельно изготовить пиротехнику. В результате взрыва ему оторвало два пальца. Отмечается, что дом не пострадал.

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5 марта в подмосковном Видном произошел пожар после взрыва на коксогазовом заводе. Площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. Спустя час пожар удалось локализовать. К тушению возгорания привлекалось 87 человек и 29 единиц техники.

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