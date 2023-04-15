Ученые назвали восемь продуктов, понижающих уровень сахара в крови

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Повышенный уровень сахара в крови является серьезной угрозой для здоровья человека. Согласно мнению медиков, такое состояние вредит почкам, зрению, сердцу и нервной системе.

Исследования ученых показали, что люди, страдающие от сахарного диабета, могут включать в свой рацион специальные продукты, которые помогут стабилизировать состояние. К ним относятся рыба, авокадо, лук, вишня, зеленая листовая зелень, орехи и цельнозерновые продукты.

Врачи также отмечают, что яйца представляют собой «фантастически здоровый» продукт питания для людей с диабетом или предиабетом. По статистике, пациенты с сахарным диабетом в большинстве случаев умирают от инфарктов, инсультов, также у них снижается зрение, пишет Poisknews.ru.

Сахар имеет своеобразный наркотический эффект, об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, в первое время после прекращения употребления сахара человек может испытывать ощущение дискомфорта. Однако довольно быстро негативные последствия отказа сменяются положительными.