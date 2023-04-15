Владислав Овчинский: Столичные пекари изготовили почти два миллиона куличей

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Два крупнейших московских кондитерско-булочных комбината испекли около 1,9 миллиона куличей к Пасхе в 2023 году. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Ежегодно хлебобулочные заводы города заранее начинают подготовку к масштабному производству куличей к Пасхе. В этом году два крупных столичных кондитерско-булочных комбината испекли около 1,9 миллиона куличей и пасхальных кексов к празднику — более 679 тонн продукции. Столичные производители выпускают широкий ряд таких изделий, некоторые даже используют альтернативные безглютеновые ингредиенты. При этом московская пасхальная продукция представлена как в столичном, так и в соседних регионах, — рассказал Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Одним из производителей является хлебобулочный комбинат «Черемушки», который выпустил более 913 тысяч пасхальных изделий различного вида. Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» произвел более 937 тысяч куличей, а столичная шоколадная фабрика French Kiss подготовила для праздника 140 килограммов расписных имбирных пряников и четыре тонны шоколадных изделий.

Хлеб и хлебобулочные изделия в Москве производятся на 70 предприятиях, на которых работает более 13 тысяч человек. Десять из них имеют статус промышленного комплекса и получают дополнительные налоговые льготы.