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Похожий на гранату предмет обнаружили на улице Генерала Дорохова
Москва, улица Генерала Дорохова, 15соор1 Карта всех событий
На улице Генерала Дорохова обнаружили подозрительный предмет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в субботу, 15 апреля.
Отмечается, что на улице Генерала Дорохова, дом № 15, строение 1, был найден подозрительный предмет. На место прибыли кинологи, территорию оцепили.
Позднее появилась информация, что найденный предмет оказался муляжом гранаты.
27 марта на Курском вокзале обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. На вокзал вызвали сотрудников МЧС и саперов. Вскоре стало известно, что обнаруженный предмет оказался муляжом гранаты. Он находился в сумке.
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