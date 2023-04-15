Врач-нефролог назвал опасные для почек овощи

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Каждый десятый человек на планете сталкивается с проблемой камней в почках, согласно статистике. Правильное питание и профилактические меры могут помочь снизить риски возникновения этого заболевания.

Врач-нефролог из Майо-Клиник (США) Иван Портер назвал овощи, которые могут быть опасными для почек, и порекомендовал ограничить их употребление.

Специалист объяснил, что некоторые овощи, такие как огурцы и помидоры, содержат много воды и естественных цитратов, которые предотвращают образование камней в почках. Однако некоторые овощи, такие как шпинат и ревень, содержат оксалаты в избытке и могут быть опасными для здоровья почек. Врач рекомендует употреблять эти овощи вместе с кальцием, например, сыром сверху на шпинате, передает Medicalxpress.

Избыточное количество тяжелых металлов в организме может стать причиной бессонницы, низкого иммунитета и аллергических реакций. В основном «доставка» тяжелых металлов происходит через продукты питания, которые по разным причинам не соответствуют санитарным нормам. О том, каких металлов стоит опасаться больше всего, «Вечерней Москве» рассказал диетолог, специалист по питанию Дмитрий Дюран.