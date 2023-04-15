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Сергей Собянин объявил о начале сезона проката самокатов и велосипедов

Евгений Силаев
Город
Сергей Собянин объявил о начале сезона проката самокатов и велосипедов
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Более 50 точек проката летнего спортивного инвентаря заработают в столичных парках. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В парках Москвы открываются прокаты летнего спортинвентаря. Посетители смогут взять в аренду велосипеды, ролики, самокаты, скейтборды, электромобили и другое, — сказал глава города.

Для проката будут доступны более 50 точек. Они, в частности, будут расположены в Парке Горького, Саду имени Баумана, Ландшафтном парке «Митино», парках «Сокольники», «Радуга», «Фили», Петровском парке и Зоне отдыха «Терлецкая дубрава», написал Собянин в Telegram-канале.

4 апреля пункты проката электротранспорта заработали на ВДНХ. Всего оборудовано 47 пунктов начала и завершения аренды.

Стоимость аренды самоката рассчитывается поминутно, цена минуты проката начинается от семи рублей. С электросамокатов начинается сезон аренды транспорта на ВДНХ.

Москва Сергей Собянин прокат Парки
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