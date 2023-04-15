Дептранс рассказал о судьбе найденного осенью в Москве на остановке хаски

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

История хаски по кличке Чивас, которого нашли осенью на остановке, завершилась хорошо. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Дептрансе рассказали, что смогли найти Чивасу нового хозяина. Примечательно, что им оказался один из подписчиков официальных ресурсов департамента.

— Скажем честно: это была взаимная любовь с первого взгляда! Чивас живет в новой большой и дружной семье уже месяц. Он много гуляет за городом и даже занимается с кинологом, — пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В конце осени 2022 года сотрудники «Организатора перевозок» нашли хаски. Пес лежал калачиком на остановке и замерзал.

Хозяев Чиваса удалось найти, однако они заявили, что питомец им не нужен. После этого Дептранс объявил о поиске новых хозяев для четвероногого приятеля.

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