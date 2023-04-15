Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дептранс рассказал о судьбе найденного осенью в Москве на остановке хаски

Евгений Силаев
Город
Дептранс рассказал о судьбе найденного осенью в Москве на остановке хаски
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

История хаски по кличке Чивас, которого нашли осенью на остановке, завершилась хорошо. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Дептрансе рассказали, что смогли найти Чивасу нового хозяина. Примечательно, что им оказался один из подписчиков официальных ресурсов департамента.

— Скажем честно: это была взаимная любовь с первого взгляда! Чивас живет в новой большой и дружной семье уже месяц. Он много гуляет за городом и даже занимается с кинологом, — пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Дептранс рассказал о судьбе найденного осенью в Москве на остановке хаски Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В конце осени 2022 года сотрудники «Организатора перевозок» нашли хаски. Пес лежал калачиком на остановке и замерзал.

Хозяев Чиваса удалось найти, однако они заявили, что питомец им не нужен. После этого Дептранс объявил о поиске новых хозяев для четвероногого приятеля.

С 10 марта во всех государственных ветеринарных клиниках города начнется акция по комплексной вакцинации собак «Защити своего питомца по максимуму». Это поможет защитить питомца от чумы плотоядных, парагриппа, лептоспироза, парвовирусного энтерита и аденовирусной инфекции.

Транспорт Москва Животные Собаки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте